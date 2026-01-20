DPA: Пенсионный фонд Дании решил продать облигации США Другие страны

Каллас: ЕС готовит новые санкции против Ирана на фоне жестокого подавления протестов Другие страны

Фидан и Рубио обсудили по телефону формирование Совета мира В регионе

Хачатурян: Лидеры Армении и Азербайджана выбрали путь мира и благополучия В регионе

Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в Давосе Внешняя политика

Минобороны Сирии объявило о прекращении огня на северо-востоке страны Другие страны

Хачатурян: Важно открытие границ между Арменией и Турцией В регионе

Вучич: Страны Кавказа стали ключевыми посредниками между Европой и Азией Другие страны