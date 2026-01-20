Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Фидан и Рубио обсудили по телефону формирование Совета мира

    В регионе
    • 20 января, 2026
    • 20:46
    Фидан и Рубио обсудили по телефону формирование Совета мира

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

    Как передает местное бюро Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Турции.

    В ходе разговора обсуждались последние события в Сирии и инициатива США по Совету мира, который будет заниматься управлением сектором Газа.

    Марко Рубио Хакан Фидан телефонный разговор "Совет мира" сектор Газа
    Hakan Fidanla Marko Rubio arasında telefon danışığı olub

    Последние новости

    21:08

    DPA: Пенсионный фонд Дании решил продать облигации США

    Другие страны
    20:55

    Каллас: ЕС готовит новые санкции против Ирана на фоне жестокого подавления протестов

    Другие страны
    20:46

    Фидан и Рубио обсудили по телефону формирование Совета мира

    В регионе
    20:39

    Хачатурян: Лидеры Армении и Азербайджана выбрали путь мира и благополучия

    В регионе
    20:27

    Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в Давосе

    Внешняя политика
    20:27

    Минобороны Сирии объявило о прекращении огня на северо-востоке страны

    Другие страны
    20:21

    Хачатурян: Важно открытие границ между Арменией и Турцией

    В регионе
    20:01

    Вучич: Страны Кавказа стали ключевыми посредниками между Европой и Азией

    Другие страны
    19:59

    Euronews: Память о советской резне становится ключевым фактором в стремлении Азербайджана к независимости

    Внутренняя политика
    Лента новостей