İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Hakan Fidanla Marko Rubio arasında telefon danışığı olub

    Region
    • 20 yanvar, 2026
    • 20:32
    Hakan Fidanla Marko Rubio arasında telefon danışığı olub

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə telefon danışığı aparıb.

    "Report"un yerli bürosunun verdiyi məlumata görə, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliynin mətbuat xidməti xəbər yayıb.

    Söhbət zamanı Suriyadakı son hadisələr və ABŞ-nin Sülh Şurası təşəbbüsü müzakirə olunub.

