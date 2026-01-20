Hakan Fidanla Marko Rubio arasında telefon danışığı olub
Region
- 20 yanvar, 2026
- 20:32
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə telefon danışığı aparıb.
"Report"un yerli bürosunun verdiyi məlumata görə, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliynin mətbuat xidməti xəbər yayıb.
Söhbət zamanı Suriyadakı son hadisələr və ABŞ-nin Sülh Şurası təşəbbüsü müzakirə olunub.
