Фидан и Каллас обсудили прекращение огня между США и Ираном
В регионе
- 10 апреля, 2026
- 13:15
Министр иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан 10 апреля провел телефонный разговор с вице-президентом Европейской комиссии и Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.
Об этом сообщает турецкое бюро Report со ссылкой на МИД Турции.
В ходе беседы были обсуждены последние события в рамках двухнедельного перемирия между США и Ираном, а также оценены глобальные последствия этого процесса.
Последние новости
14:00
Милли Меджлис: Обучение детей погибших саперов будет оплачиваться из бюджетМилли Меджлис
13:51
ООН: Ливан столкнется с кризисом продовольствия из-за ударов ИзраиляДругие страны
13:49
В Баку оглашен обвинительный акт по делу членов группы, занимавшейся транзитом наркотиков из ИранаПроисшествия
13:39
Парламент принял в первом чтении поправки о гендерном равенстве в оплате трудаМилли Меджлис
13:38
Инга Ругинене: Мы оценили потенциал для развития отношений Литвы и Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
13:37
В Баку прогнозируется 16 градусов тепла, в районах - дождиЭкология
13:36
В Армении в результате ДТП погибло 5 человекВ регионе
13:35
В Азербайджане готовят закон об искусственном интеллектеМилли Меджлис
13:33