Фидан и Каллас обсудили прекращение огня между США и Ираном

Министр иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан 10 апреля провел телефонный разговор с вице-президентом Европейской комиссии и Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Об этом сообщает турецкое бюро Report со ссылкой на МИД Турции.

В ходе беседы были обсуждены последние события в рамках двухнедельного перемирия между США и Ираном, а также оценены глобальные последствия этого процесса.