    Фидан и Исхак Дар обсудили заявление Трампа о приостановке операции против Ирана

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и вице-премьер, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар провели телефонный разговор.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства.

    Отмечается, что стороны обсудили последние события в ближневосточном регионе, в том числе заявление президента США Дональда Трампа относительно приостановки военной операции против Ирана.

    Исхак Дар акцентировал внимание на необходимости продолжения дипломатической активности в целях обеспечения мира и стабильности как в регионе, так и за его пределами.

    Министры достигли договорились поддерживать тесные контакты на фоне текущей нестабильной обстановки.

    Ранее Трамп поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    МИД Турции Хакан Фидан МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар телефонный разговор Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Fidan və İshaq Dar Trampın İrana qarşı əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı bəyanatını müzakirə ediblər
    Ты - Король

    Последние новости

    18:56

    Соглашение с МЕРКОСУР временно вступает в силу с начала мая

    Другие страны
    18:47

    Mehr: Иран ударил по базе ВВС Израиля Тель-Ноф

    Другие страны
    18:32

    Фидан и Исхак Дар обсудили заявление Трампа о приостановке операции против Ирана

    В регионе
    18:28

    Трамп утверждает, что Иран согласился отказаться от обогащения урана

    Другие страны
    18:23

    Бангладеш наращивает импорт топлива из-за проблем с поставками

    Другие страны
    18:09

    Число погибших от наводнений в Кении превысило 80

    Другие страны
    17:58
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы почти 3 тыс. граждан

    Внешняя политика
    17:50

    Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном сегодня

    Другие страны
    17:39

    В Бангладеш из-за нехватки топлива могут закрыться все АЗС

    Другие страны
    Лента новостей