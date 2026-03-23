Фидан и Исхак Дар обсудили заявление Трампа о приостановке операции против Ирана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и вице-премьер, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили последние события в ближневосточном регионе, в том числе заявление президента США Дональда Трампа относительно приостановки военной операции против Ирана.

Исхак Дар акцентировал внимание на необходимости продолжения дипломатической активности в целях обеспечения мира и стабильности как в регионе, так и за его пределами.

Министры достигли договорились поддерживать тесные контакты на фоне текущей нестабильной обстановки.

Ранее Трамп поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.