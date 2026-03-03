Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Фидан: Эскалация на Ближнем Востоке несет риски для глобальной энергобезопасности

    Рост напряженности на Ближнем Востоке может создать серьезные риски для глобальной энергетической безопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    По его словам, прекращение поставок природного газа из Ирана либо значительные задержки с экспортом энергоресурсов странами Персидского залива способны негативно отразиться на мировой системе энергоснабжения.

    Фидан подчеркнул, что наихудшим сценарием остается дальнейшая эскалация конфликта и формирование атмосферы нестабильности, охватывающей весь регион.

    Глава турецкого внешнеполитического ведомства также отметил, что удары Ирана по американским военным базам в арабских странах повышают риск перерастания ситуации в более масштабный кризис региональной безопасности.

