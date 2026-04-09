Фидан: Двух недель может быть недостаточно для достижения мира между США и Ираном

Двухнедельного временного перемирия между Вашингтоном и Тегераном может оказаться недостаточно для достижения мира, и оно может быть продлено при согласии обеих сторон.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Асаадом Хасаном аш-Шейбани.

По словам Фидана, Турция приветствует достигнутое соглашение о режиме прекращения огня между США и Ираном.

"В настоящее время должен возобладать здравый смысл, и важно, чтобы стороны продемонстрировали конструктивный подход", - отметил он.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.