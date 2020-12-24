Фатьма Серен Язган: Попытки противодействия турецко-грузино-азербайджанскому сотрудничеству безуспешны

"Попытки дезинформации, направленные на турецко-грузинское стратегическое партнерство, а также на турецко-грузино-азербайджанское сотрудничество, неэффективны".
Как передает местное бюро Report, об этом в своем Twitter написала посол Турции в Грузии Фатьма Серен Язган.
Отметим, что вчера посол Турции был вызван в МИД Грузии. Причиной тому стала информация о том, что крупные турецкие банки предоставляют услуги держателям карт World в оккупированном регионе Абхазия в Грузии. Ф.К. Язган назвала эту информацию ложной и неточной.