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Фатьма Серен Язган: Попытки противодействия турецко-грузино-азербайджанскому сотрудничеству безуспешны

Фатьма Серен Язган: Попытки противодействия турецко-грузино-азербайджанскому сотрудничеству безуспешны Попытки дезинформации, направленные на турецко-грузинское стратегическое партнерство, а также на турецко-грузино-азербайджанское сотрудничество, неэффективны
В регионе
24 декабря 2020 г. 02:15
Фатьма Серен Язган: Попытки противодействия турецко-грузино-азербайджанскому сотрудничеству безуспешны

"Попытки дезинформации, направленные на турецко-грузинское стратегическое партнерство, а также на турецко-грузино-азербайджанское сотрудничество, неэффективны".

Как передает местное бюро Report, об этом в своем Twitter написала посол Турции в Грузии Фатьма Серен Язган.

Отметим, что вчера посол Турции был вызван в МИД Грузии. Причиной тому стала информация о том, что крупные турецкие банки предоставляют услуги держателям карт World в оккупированном регионе Абхазия в Грузии. Ф.К. Язган назвала эту информацию ложной и неточной.

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Версия на азербайджанском языке Fatma Ceren Yazqan: Türkiyə-Gürcüstan-Azərbaycan əməkdaşlığına qarşı cəhd nəticəsizdir

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