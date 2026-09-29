Fars: Иран атаковал нефтяной танкер, нарушивший правила прохода через Ормуз

В Ормузском проливе произошел взрыв на нефтяном танкере.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, иранские силы нанесли удар по грузовому судну из-за попытки прохода через Ормузский пролив без разрешения Тегерана.

По данным агентства, иранское судно направляется в южную часть пролива для проведения эвакуации пострадавшего танкера.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США очень скоро одержат победу над Ираном, что будет способствовать преодолению энергетического кризиса из-за блокады Ормуза.