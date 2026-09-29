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    Fars: Иран атаковал нефтяной танкер, нарушивший правила прохода через Ормуз

    В регионе
    • 29 сентября, 2026
    • 22:14
    Fars: Иран атаковал нефтяной танкер, нарушивший правила прохода через Ормуз

    В Ормузском проливе произошел взрыв на нефтяном танкере.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, иранские силы нанесли удар по грузовому судну из-за попытки прохода через Ормузский пролив без разрешения Тегерана.

    По данным агентства, иранское судно направляется в южную часть пролива для проведения эвакуации пострадавшего танкера.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США очень скоро одержат победу над Ираном, что будет способствовать преодолению энергетического кризиса из-за блокады Ормуза.

    Танкеры с нефтью Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    "Fars": İran Hörmüzdən icazəsiz keçmək istəyən neft tankerinə hücum edib
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