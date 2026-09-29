Трамп уверен, что конфликт с Ираном завершится скоро
- 29 сентября, 2026
- 19:02
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Президент США Дональд Трамп уверен, что конфликт с Ираном закончится "очень скоро", и это приведет к резкому падению цен на нефть.
Как передает Report со ссылкой на американские медиа, об этом он заявил во время выступления в Вашингтоне, представляя новую федеральную платформу на базе искусственного интеллекта.
"В ближайшие годы историю нашей страны будут писать, и они скажут, что война в Иране - это одна из самых важных вещей, которые мы сделали... У них не будет ядерного оружия... Цены на нефть будут падать", - отметил Трамп.
На встрече в Белом доме принимают участие главы около 20 технологических компаний, в том числе создатель SpaceX и Tesla Илон Маск, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор Meta Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос, гендиректор Alphabet Сундар Пичаи, генеральный директор Microsoft Сатья Надела и другие.
Трамп представил сайт America.gov, на котором размещен инструмент, работающий на основе искусственного интеллекта и призванный стать "единым центром" для американцев, желающих получить доступ к государственным услугам.