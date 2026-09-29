Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Трамп уверен, что конфликт с Ираном завершится скоро

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 19:02
    Трамп уверен, что конфликт с Ираном завершится скоро

    Президент США Дональд Трамп уверен, что конфликт с Ираном закончится "очень скоро", и это приведет к резкому падению цен на нефть.

    Как передает Report со ссылкой на американские медиа, об этом он заявил во время выступления в Вашингтоне, представляя новую федеральную платформу на базе искусственного интеллекта.

    "В ближайшие годы историю нашей страны будут писать, и они скажут, что война в Иране - это одна из самых важных вещей, которые мы сделали... У них не будет ядерного оружия... Цены на нефть будут падать", - отметил Трамп.

    На встрече в Белом доме принимают участие главы около 20 технологических компаний, в том числе создатель SpaceX и Tesla Илон Маск, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор Meta Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос, гендиректор Alphabet Сундар Пичаи, генеральный директор Microsoft Сатья Надела и другие.

    Трамп представил сайт America.gov, на котором размещен инструмент, работающий на основе искусственного интеллекта и призванный стать "единым центром" для американцев, желающих получить доступ к государственным услугам.

    Эскалация на Ближнем Востоке Удары США по Ирану Дональд Трамп
    Tramp İranla münaqişənin tezliklə başa çatacağına əmindir
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