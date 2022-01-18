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Фарид Шафиев: МИД Армении не подчиняется указаниям Никола Пашиняна

Фарид Шафиев: МИД Армении не подчиняется указаниям Никола Пашиняна Государственные структуры Армении, в частности, Министерства иностранных дел и обороны, уже не в полной мере подчиняются указаниям премьер-министра Никола Пашиняна.
В регионе
18 января 2022 г. 15:16
Фарид Шафиев: МИД Армении не подчиняется указаниям Никола Пашиняна
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Государственные структуры Армении, в частности, Министерства иностранных дел и обороны, уже не в полной мере подчиняются указаниям премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

По его словам, определенные силы, выступающие против мира в Армении, пытаются внести конфликт на повестку дня и обострить ситуацию: “Не верю, что у Армении есть потенциал, чтобы повлиять на ситуацию. Но, за последние два месяца правительство Армении предприняло определенные позитивные шаги.”

Ф.Шафиев отметил, что Азербайджан способен ответить на провокации Армении: “Последние события на границе показали, что азербайджанская армия готова к действенному ответу”.

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Версия на английском языке Azerbaijani official: "Armenian FM goes against Nikol Pashinyan’s instructions"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan rəsmisi: "Ermənistan XİN Nikol Paşinyanın göstərişlərinə tabe olmur"

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