Фарид Шафиев: МИД Армении не подчиняется указаниям Никола Пашиняна

Государственные структуры Армении, в частности, Министерства иностранных дел и обороны, уже не в полной мере подчиняются указаниям премьер-министра Никола Пашиняна.

Государственные структуры Армении, в частности, Министерства иностранных дел и обороны, уже не в полной мере подчиняются указаниям премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

По его словам, определенные силы, выступающие против мира в Армении, пытаются внести конфликт на повестку дня и обострить ситуацию: “Не верю, что у Армении есть потенциал, чтобы повлиять на ситуацию. Но, за последние два месяца правительство Армении предприняло определенные позитивные шаги.”

Ф.Шафиев отметил, что Азербайджан способен ответить на провокации Армении: “Последние события на границе показали, что азербайджанская армия готова к действенному ответу”.