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Фарид Шафиев: Армянское правительство продолжает разжигать межнациональную рознь

Фарид Шафиев: Армянское правительство продолжает разжигать межнациональную рознь Враждебность ярко проявлялась не только в довоенном и военном периодах, но и после ее завершения
В регионе
5 мая 2021 г. 14:16
Фарид Шафиев: Армянское правительство продолжает разжигать межнациональную рознь
Фарид Шафиев

Армянское правительство продолжало и продолжает разжигать межнациональную рознь. Враждебность ярко проявлялась не только в довоенном и военном периодах, но и после ее завершения.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе председателя правления Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева "Азербайджанофобия в Армении: враждебность в предвоенном и послевоенном дискурсе армян".

"Уже третье десятилетие Азербайджан и мировое сообщество стремятся установить мир между Арменией и Азербайджаном, тогда как Армения упорно отвергает все возможные пути примирения. Вместо этого, армянское правительство продолжало (и продолжает) разжигать межнациональную рознь, что вследствие привело к очередной войне между странами. Как показывает исследование, враждебность ярко проявлялась не только в довоенном и военном периодах, но и после ее завершения", - отмечается в докладе.

Установление памятника Гарегину Нжде в азербайджанском Ходжавенде карабахскими армянами, акт сожжения азербайджанского и турецкого флагов, либо то, как диаспоральные армяне США одев куклу-чучело в азербайджанский флаг буквально “повесили его”, открытые призывы к реваншизму и новой войне всеми слоями армянского общества являются наглядными показателями сохранения, а еще точнее укрепления враждебности армян к азербайджанцам.

"Та же тенденция наблюдалась и в интенсивности выражения языка вражды. Таким образом можно заключить, что ни армянское правительство (которое хоть и говорит о налаживании отношений, одновременно радикализирует собственное население), ни армяне, сознание которых формируют Зорий Балаян, Сильва Капутикян, Гарегин Нжде и т.д, ни армяне диаспоры, порой еще более радикальные, чем вышеперечисленные, не готовы на открытый диалог", - говорится в докладе.

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