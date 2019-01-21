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    Евросоюз ввел санкции против главы ГРУ России из-за "дела Скрипалей"

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Евросоюз ввел санкции против главы ГРУ России, его заместителя и двух "сотрудников" ведомства из-за "дела Скрипалей", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Всего в список попали девять человек и одна организация.

    Брюссель утверждает, что они ответственны за "хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года".

    ЕС впервые ввел ограничения в рамках нового механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия.

    Евросоюз также расширил санкции против Сирии, добавив в черный список 11 человек и 5 компаний. 

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