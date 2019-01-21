Евросоюз ввел санкции против главы ГРУ России из-за "дела Скрипалей"

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Евросоюз ввел санкции против главы ГРУ России, его заместителя и двух "сотрудников" ведомства из-за "дела Скрипалей", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Всего в список попали девять человек и одна организация.

Брюссель утверждает, что они ответственны за "хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года".

ЕС впервые ввел ограничения в рамках нового механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия.

Евросоюз также расширил санкции против Сирии, добавив в черный список 11 человек и 5 компаний.