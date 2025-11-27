Еврокомиссар: Интеграция ЦА и Южного Кавказа имеет стратегическое значение для ЕС

Более тесная координация между Центральной Азией (ЦА) и Южным Кавказом имеет стратегическое значение и полностью соответствует повестке по связанности, заложенной в новой Черноморской стратегии Европейского союза.

Как сообщает Report, об этом комиссар ЕС по международным партнерствам Йозеф Сикела сказал в интервью узбекскому изданию Gazeta.uz, комментируя присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч глав государств ЦА в качестве полноправного участника.

"Лучшее согласование процедур, стандартов и цифровых систем сделало бы Транскаспийский маршрут (ТМТМ или Средний коридор - ред.) быстрее и предсказуемее для бизнеса. Это также создаст новые возможности для совместных проектов в сферах логистики, портовой инфраструктуры, упрощения торговли и зеленого транспорта. Для Европы это означает более надежное и диверсифицированное сообщение Восток-Запад. Для региона - более прочные экономические связи и более высокую стабильность - выгоды, которые взаимно усиливают друг друга", - сказал еврокомиссар.