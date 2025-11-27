İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Yozef Sikela: Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazın inteqrasiyası Aİ üçün strateji əhəmiyyətə malikdir

    Region
    • 27 noyabr, 2025
    • 15:37
    Yozef Sikela: Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazın inteqrasiyası Aİ üçün strateji əhəmiyyətə malikdir

    Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz arasında daha sıx koordinasiya strateji əhəmiyyət daşıyır və Avropa İttifaqının (Aİ) yeni Qara dəniz strategiyasında nəzərdə tutulan əlaqəlilik gündəliyinə tam uyğundur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin beynəlxalq tərəfdaşlıqlar üzrə komissarı Yozef Sikela Özbəkistanın "Gazeta.uz" nəşrinə müsahibəsində Azərbaycanın Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət görüşləri formatının tamhüquqlu iştirakçısı olmasını şərh edərkən bildirib.

    "Prosedurların, standartların və rəqəmsal sistemlərin daha yaxşı uzlaşdırılması Transxəzər marşrutunu (Orta Dəhliz - red.) biznes üçün daha sürətli, proqnozlaşdırılmasını isə mümkün edə edər. Bu, həm də logistika, liman infrastrukturu, ticarətin sadələşdirilməsi və yaşıl nəqliyyat sahələrində birgə layihələr üçün yeni imkanlar yaradacaq. Avropa üçün bu, daha etibarlı və şaxələndirilmiş Şərq-Qərb əlaqəsi, region üçün isə bir-birini qarşılıqlı şəkildə gücləndirən faydalar - daha möhkəm iqtisadi əlaqələr və daha yüksək sabitlik deməkdir", - Avropa komissarı vurğulayıb.

    Mərkəzi Asiya Azərbaycan Yozef Sikela
    Еврокомиссар: Интеграция ЦА и Южного Кавказа имеет стратегическое значение для ЕС
    European Commissioner: Integration of Central Asia and South Caucasus - imperative for EU

