Еврокомиссар: Без мира между Баку и Ереваном невозможно говорить о связности с ЦА

Без установления мира между Азербайджаном и Арменией невозможно говорить о региональной связности и создании моста между Европой и Центральной Азией (ЦА).

Как сообщает европейское бюро Report, об этом комиссар по расширению ЕС и политике добрососедства Марта Кос заявила сегодня на международной конференции Global Gateway.

Новость дополняется...