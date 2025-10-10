Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Еврокомиссар: Без мира между Баку и Ереваном невозможно говорить о связности с ЦА

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 11:29
    Еврокомиссар: Без мира между Баку и Ереваном невозможно говорить о связности с ЦА

    Без установления мира между Азербайджаном и Арменией невозможно говорить о региональной связности и создании моста между Европой и Центральной Азией (ЦА).

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом комиссар по расширению ЕС и политике добрососедства Марта Кос заявила сегодня на международной конференции Global Gateway.

    Новость дополняется...

    Marta Kos: Bakı və İrəvan arasında sülh olmadan Mərkəzi Asiya ilə əlaqədən danışmaq mümkün deyil

