    Marta Kos: Bakı və İrəvan arasında sülh olmadan Mərkəzi Asiya ilə əlaqədən danışmaq mümkün deyil

    Region
    • 10 oktyabr, 2025
    • 11:42
    Marta Kos: Bakı və İrəvan arasında sülh olmadan Mərkəzi Asiya ilə əlaqədən danışmaq mümkün deyil

    Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh olmadan regional rabitəlilikdən və Avropa ilə Mərkəzi Asiya arasında körpü yaradılmasından danışmaq mümkün deyil.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos bu gün "Global Gateway" beynəlxalq konfransında bəyan edib.

    Xəbər yenilənir...

    Avropa komissarı Marta Kos Mərkəzi Asiya Azərbaycan Ermənistan
    Еврокомиссар: Без мира между Баку и Ереваном невозможно говорить о связности с ЦА
    European Commissioner: Impossible to talk about connectivity with Central Asia without Baku-Yerevan peace

