Marta Kos: Bakı və İrəvan arasında sülh olmadan Mərkəzi Asiya ilə əlaqədən danışmaq mümkün deyil
Region
- 10 oktyabr, 2025
- 11:42
Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh olmadan regional rabitəlilikdən və Avropa ilə Mərkəzi Asiya arasında körpü yaradılmasından danışmaq mümkün deyil.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos bu gün "Global Gateway" beynəlxalq konfransında bəyan edib.
Xəbər yenilənir...
