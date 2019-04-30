Эрдоган: Проект F-35 будет обречен на провал, если из нее исключат Турцию

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"Проект F-35 будет обречен на провал, если из нее исключат Турцию".

По сообщению Report, об этом на открытии 14-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Турция не потерпит принуждений в оборонной промышленности: "Мы начали исторические реформы в этой области, снизив зависимость от импорта с 80 до 30%. Это было нелегко. Порой мы сталкивались и с саботажем, и с предательством, но трудности преодолены. Если раньше мы приглашали специалистов из-за рубежа, то сейчас сами направляем за рубеж своих специалистов".

Различные модификации F-35 поставляются вооруженным силам США, Великобритании, Австралии, Израиля, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи. Турция к ноябрю рассчитывает получить первые четыре самолета.