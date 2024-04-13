О нас

Еще один министр Северной Кореи посетит Россию

Еще один министр Северной Кореи посетит Россию Министр здравоохранения КНДР Чон Му Рим отправился во главе делегации ведомства в Россию, где впервые за многие годы проведет переговоры с российским коллегой.
В регионе
13 апреля 2024 г. 07:53
Еще один министр Северной Кореи посетит Россию

Министр здравоохранения КНДР Чон Му Рим отправился во главе делегации ведомства в Россию, где впервые за многие годы проведет переговоры с российским коллегой.

Как передает Report, об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

Сегодня посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора проводил министра, который "вылетел в Москву на рабочие переговоры с российскими партнерами". "В ходе шестидневного визита запланировано обсуждение вопросов сотрудничества в областях научной и практической медицины, а также посещение Центра Планирования семьи и Репродукции", - говорится в заявлении дипведомства на странице в Facebook.

"Данный визит ознаменует первую встречу на уровне руководителей ведомств за многие годы", - подчеркнули в посольстве.

Двусторонние обмены между РФ и КНДР активизировались со второй половины 2023 года. В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию. Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным прошли 13 сентября на космодроме Восточный.

В конце марта Москву посетил министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо, а 5 апреля с визитом отправился глава Министерства образования КНДР Ким Сын Ду. В январе Москву посетила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şimali Koreyanın daha bir naziri Rusiyaya səfər edir

Экслюзивные новости

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi