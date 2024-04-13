Еще один министр Северной Кореи посетит Россию

Министр здравоохранения КНДР Чон Му Рим отправился во главе делегации ведомства в Россию, где впервые за многие годы проведет переговоры с российским коллегой.

Министр здравоохранения КНДР Чон Му Рим отправился во главе делегации ведомства в Россию, где впервые за многие годы проведет переговоры с российским коллегой.

Как передает Report, об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

Сегодня посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора проводил министра, который "вылетел в Москву на рабочие переговоры с российскими партнерами". "В ходе шестидневного визита запланировано обсуждение вопросов сотрудничества в областях научной и практической медицины, а также посещение Центра Планирования семьи и Репродукции", - говорится в заявлении дипведомства на странице в Facebook.

"Данный визит ознаменует первую встречу на уровне руководителей ведомств за многие годы", - подчеркнули в посольстве.

Двусторонние обмены между РФ и КНДР активизировались со второй половины 2023 года. В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию. Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным прошли 13 сентября на космодроме Восточный.

В конце марта Москву посетил министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо, а 5 апреля с визитом отправился глава Министерства образования КНДР Ким Сын Ду. В январе Москву посетила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.