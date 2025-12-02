ЕС выделит Армении 12 млн евро на противодействие гибридным кибератакам
В регионе
- 02 декабря, 2025
- 11:27
Европейский союз (ЕС) планирует предоставить Армении 12 млн евро в противодействии возможным гибридным угрозам в преддверии парламентских выборов в июне 2026 года, а также в укреплении кибербезопасности.
Как передает Report cо ссылкой на "Арменпресс", об этом журналистам заявила комиссар Европейского союза по политике расширения Марта Кос.
По ее словам, эти средства будут предназначены не только для правительства Армении, но также могут быть использованы гражданским обществом и СМИ, роль которых важна для эффективной борьбы с гибридными угрозами.
Она пояснила, что эта поддержка позволит повысить возможности соответствующих институтов Армении по прогнозированию и реагированию на гибридные угрозы.
