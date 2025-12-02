Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    ЕС выделит Армении 12 млн евро на противодействие гибридным кибератакам

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 11:27
    ЕС выделит Армении 12 млн евро на противодействие гибридным кибератакам

    Европейский союз (ЕС) планирует предоставить Армении 12 млн евро в противодействии возможным гибридным угрозам в преддверии парламентских выборов в июне 2026 года, а также в укреплении кибербезопасности.

    Как передает Report cо ссылкой на "Арменпресс", об этом журналистам заявила комиссар Европейского союза по политике расширения Марта Кос.

    По ее словам, эти средства будут предназначены не только для правительства Армении, но также могут быть использованы гражданским обществом и СМИ, роль которых важна для эффективной борьбы с гибридными угрозами.

    Она пояснила, что эта поддержка позволит повысить возможности соответствующих институтов Армении по прогнозированию и реагированию на гибридные угрозы.

    Марта Кос Армения Европейский союз деньги кибербезопасность
    Aİ Ermənistana hibrid kiberhücumların qarşısının alınması üçün 12 milyon avro ayıracaq
    Elvis

    Последние новости

    12:18

    Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов превысили 764,5 млн манатов

    Энергетика
    12:12

    На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений

    Инфраструктура
    12:07

    Сахиб Алекперов: Инвестиции в нефтегазовый сектор за 20 лет составили $213 млрд

    Бизнес
    12:05

    Должностные лица Atəşgah Sığorta оштрафованы на 300 манатов

    Финансы
    11:53

    ЦБА выдал обязательные предписания еще двум страховым компаниям

    Финансы
    11:47

    Fitch Solutions прогнозирует профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025 году на уровне 2,6% ВВП

    Финансы
    11:45

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаоса

    Внешняя политика
    11:40

    Ильхам Алиев поздравил президента ОАЭ с Днем независимости

    Внешняя политика
    11:38

    В Азербайджане формируют правовую основу для этичного использования ИИ

    ИКТ
    Лента новостей