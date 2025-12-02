Aİ Ermənistana hibrid kiberhücumların qarşısının alınması üçün 12 milyon avro ayıracaq
Region
- 02 dekabr, 2025
- 12:01
Avropa İttifaqı (Aİ) Ermənistana 2026-cı ilin iyununda keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində mümkün hibrid təhdidlərə qarşı mübarizə, eləcə də kibertəhlükəsizliyin gücləndirilməsi üçün 12 milyon avro ayırmağı planlaşdırır.
"Report" "Armenpress"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının genişlənmə siyasəti üzrə komissarı Marta Kos jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, bu vəsait təkcə Ermənistan hökuməti üçün nəzərdə tutulmayacaq, həm də hibrid təhdidlərlə effektiv mübarizədə mühüm rol oynayan vətəndaş cəmiyyəti və media tərəfindən istifadə edilə bilər.
Komissar qeyd edib ki, bu dəstək Ermənistanın müvafiq qurumlarının hibrid təhdidləri proqnozlaşdırmaq və onlara cavab vermək imkanlarını artıracaq.
Son xəbərlər
12:17
Foto
MPK və Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası arasında memorandum imzalanıbFərdi
12:16
Ali Məhkəmə qətldə təqsirləndirilərək ömürlük cəza alan şəxsin həbs müddətini azaldıbHadisə
12:11
Sabah Sumqayıtda 45 min abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:10
AFAD rəhbəri: Ekstremal vəziyyətlərdə doğru xəbər vermək çox vacibdirRegion
12:06
AZAL-ın təyyarələrində multimedia əyləncə sistemi yenilənibİnfrastruktur
12:06
Foto
ASAN Süni İntellekt platformasının (ASAN AI Hub) açılış mərasimi keçirilibDaxili siyasət
12:05
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyində xüsusi qərargah yaradılıbİnfrastruktur
12:02
Deputat: "Azərbaycana turist axının azalması araşdırılmalıdır"Turizm
12:01