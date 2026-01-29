ЕС выделил украинскому "Нафтогазу" экстренный кредит в 50 млн евро

Еврокомиссия (ЕК) совместно с Европейским инвестбанком (ЕИБ) предоставила дополнительные 50 млн евро национальной энергокомпании Украины "Нафтогаз".

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике ЕК.

Эти средства поддержат энергетическую систему Украины в условиях самой суровой зимы с начала войны. Финансирование поможет обеспечить отопление и энергоснабжение для домохозяйств, критически важных служб и предприятий по всей стране.

"Эти 50 млн евро в качестве экстренных займов - одна из многих дополнительных мер. Мы рассматриваем все возможные варианты, чтобы помочь украинцам", - заявила член ЕК по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос.

Этот заем является частью программы Ukraine Facility. Благодаря ей общий объем поддержки ЕС на закупку газа для экстренных нужд в течение зимы 2025–2026 годов достиг 977 млн евро.

По информации ЕК, "Нафтогаз" параллельно обязуется реинвестировать сумму, эквивалентную этому финансированию, в проекты возобновляемой энергетики и декарбонизации.

Отметим, что сегодня ЕС также одобрил выделение Украине 145 млн евро на жилье, продовольствие, денежную помощь, психосоциальную поддержку и доступ к воде и медицинским услугам.