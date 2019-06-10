Глава МИД Германии: ЕС сможет компенсировать выход США из соглашения по иранской ядерной программе

Европейские страны смогут в рамках своих возможностей компенсировать выход США из соглашения по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместной пресс-конференции с иранским коллегой Джавадом Зарифом в Тегеране.

"Мы и другие европейские государства пытаемся создать возможности поддержать экономическую деятельность в Иране. Мы разработали механизм расчетов под названием INSTEX, он должен быть операционализирован", - заявил Х.Маас.

По его словам, стороны обсудили ситуацию вокруг Совместный всеобъемлющий план действия (СПВД).

"Было сказано, что ожидается от нас. Я в особенности объявил, что мы инициировали механизм расчетов и ближайшие недели собираемся операционализировать его. Я надеюсь, что вовсе не дойдет до того, чтобы говорить о времени после СВПД. Если все стороны будут придерживаться соглашения и мы в рамках ЕС приложим усилия, чтобы в рамках наших возможностей компенсировать выход США также новыми инициативами, надеюсь, что в целом соглашение будет сохранено", - добавил глава немецкой дипломатии.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не удовлетворен шагами Европы, предпринятыми в рамках "ядерной сделки".