Иран недоволен предпринятыми Европой мерами по ядерной сделке

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Европа до сих пор не предприняла шагов по ядерной сделке, которые бы удовлетворили Тегеран.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"То, что до сих пор сделала Европа, нас не удовлетворяет, мы не слишком связываем свои надежды с INSTEX", - заявил А.Мусави, добавив, что Тегеран не видел от Европы практических действий по ядерной сделке.

Напомним, что ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX, который на первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.

Напомним также, что 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.