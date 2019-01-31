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    Во Франции создали механизм транзакций с Ираном при участии Германии и Великобритании

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Специальный механизм финансовых транзакций с Ираном зарегистрирован во Франции с участием ФРГ и Великобритании. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Бухаресте.

    "Специальный механизм транзакций с Ираном зарегистрирован во Франции с участием двух других стран Евросоюза - Германии и Великобритании. Этот инструмент направлен на поддержку выполнения Ираном ядерного соглашения", - сказал он.

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