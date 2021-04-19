ЕС предложил партиям в Грузии провести досрочные выборы в 2022 году

Глава Евросовета Шарль Мишель предложил оппозиционным партиям Грузии новый документ по выходу из политического кризиса, согласно которому, в случае, если правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" наберет менее 43% на предстоящих осенью в

Глава Евросовета Шарль Мишель предложил оппозиционным партиям Грузии новый документ по выходу из политического кризиса, согласно которому, в случае, если правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе, опубликованном в воскресенье на сайте представительства ЕС в Тбилиси.

"Досрочные парламентские выборы будут назначены в 2022 году, если партия "Грузинская мечта" получит менее 43% в пропорциональной части на выборах в органы местного самоуправления в октябре 2021 года", - сказано в документе.

"Как заявили наши ближайшие стратегические партнеры, этот документ является последним, и они ожидают, что его поддержит (широкий) политический спектр, чтобы Евросоюз и США продолжили наблюдать за выполнением полностью всех пунктов соглашения. Поэтому я поддерживаю этот документ, однако мы его еще раз должны рассмотреть в партии, в политсовете, после чего примем окончательное решение", - сказал генеральный секретарь партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе журналистам по итогам встречи с послами ЕС и США, на которой оппозицию ознакомили с новым документом.

Новый документ также предполагает объявление амнистии для всех лиц, проходящих по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под амнистию попадает и находящийся в тюрьме депутат, глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Документ также одобрили оппозиционные партии "Стратегия Агмашенебели" и "Гирчи", однако его не поддержали представители "Национального движения" и партии "Европейская Грузия - движение за свободу". Они не считают логичным привязку вопроса досрочных парламентских выборов к выборам в местные органы власти. Позиция правящей партии пока не представлена, поскольку ее члены не присутствовали на воскресной встрече.