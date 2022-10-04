ЕС поставил Украине 5 млн доз йода из-за угрозы катастрофы на АЭС

Европейский союз поставил Украине 5 млн доз йода из-за возможности катастрофы на АЭС.

Европейский союз поставил Украине 5 млн доз йода из-за возможности катастрофы на АЭС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Мы уже смогли доставить на Украину 5 млн доз йода для находящихся под угрозой людей, проживающих рядом с атомными электростанциями", - утверждает Ленарчич.

Запорожская АЭС (ЗАЭС), расположенная в Энергодаре, является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Она находится под контролем российских сил. В начале сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с его гендиректором Рафаэлем Гросси. После того как миссия покинула станцию, на ней остались два сотрудника агентства в качестве наблюдателей. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий.