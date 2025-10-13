Ермак: Наша делегация в США обсудит укрепление ПВО, энергетику и санкции против РФ

Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко направилась в США.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Наша делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым направляется в Вашингтон. Неделя будет насыщенная, впереди много работы", - отметил он.

По его словам, на повестке дня - укрепление украинской ПВО и ударных возможностей, укрепление энергетической устойчивости перед зимой, а также санкции в отношении России.

"Конечная цель неизменна: стойкий и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны", - подчеркнул он.