Ермак: Наша делегация в США обсудит укрепление ПВО, энергетику и санкции против РФ
В регионе
- 13 октября, 2025
- 16:35
Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко направилась в США.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Наша делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым направляется в Вашингтон. Неделя будет насыщенная, впереди много работы", - отметил он.
По его словам, на повестке дня - укрепление украинской ПВО и ударных возможностей, укрепление энергетической устойчивости перед зимой, а также санкции в отношении России.
"Конечная цель неизменна: стойкий и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны", - подчеркнул он.
