    Ukrayna heyəti ABŞ-yə yollanıb, Rusiyaya qarşı sanksiyalar müzakirə ediləcək

    Region
    • 13 oktyabr, 2025
    • 16:49
    Ukrayna heyəti ABŞ-yə yollanıb, Rusiyaya qarşı sanksiyalar müzakirə ediləcək

    Baş nazir Yuliya Sviridenkonun başçılığı ilə Ukrayna nümayəndə heyəti ABŞ-yə yollanıb.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ukrayna Prezidentinin ofisinin rəhbəri Andrey Yermak bildirib.

    "Baş nazir Yuliya Sviridenkonun rəhbərliyi ilə nümayəndə heyətimiz Vaşinqtona yollanır. Həftə dolğun olacaq, qarşıda çox iş var", - o qeyd edib.

    A.Yermakın sözlərinə görə, gündəlikdə Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sisteminin və zərbə imkanlarının gücləndirilməsi, ölkənin enerji dayanıqlığının möhkəmləndirilməsi, həmçinin Rusiyaya qarşı sanksiyalar var.

    Yuliya Sviridenko ABŞ Andrey Yermak
    Ермак: Наша делегация в США обсудит укрепление ПВО, энергетику и санкции против РФ
    Senior Ukrainian officials head to Washington for talks on defence, energy

