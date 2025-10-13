Ukrayna heyəti ABŞ-yə yollanıb, Rusiyaya qarşı sanksiyalar müzakirə ediləcək
Region
- 13 oktyabr, 2025
- 16:49
Baş nazir Yuliya Sviridenkonun başçılığı ilə Ukrayna nümayəndə heyəti ABŞ-yə yollanıb.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ukrayna Prezidentinin ofisinin rəhbəri Andrey Yermak bildirib.
"Baş nazir Yuliya Sviridenkonun rəhbərliyi ilə nümayəndə heyətimiz Vaşinqtona yollanır. Həftə dolğun olacaq, qarşıda çox iş var", - o qeyd edib.
A.Yermakın sözlərinə görə, gündəlikdə Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sisteminin və zərbə imkanlarının gücləndirilməsi, ölkənin enerji dayanıqlığının möhkəmləndirilməsi, həmçinin Rusiyaya qarşı sanksiyalar var.
Son xəbərlər
17:49
Azərbaycanın Yaxın Şərq Sülh Sammitinə dəvət olunması rəsmi Bakının beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir - RƏYXarici siyasət
17:47
ADB Bakı metrosunun dekarbonizasiyası çərçivəsində tender elan edibMaliyyə
17:45
TDT diaspor qurumlarının rəsmiləri üçün təcrübə proqramına start verilibDiaspor
17:44
Varheli Aİ-yə qarşı casusluq ittihamlarını rədd edibDigər ölkələr
17:43
Foto
Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin üçtərəfli görüşü olub - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:34
Ərdoğan Misirdə Emmanuel Makron, Kir Starmer və Şeyx Mansurla görüşübDigər ölkələr
17:31
Rafael Leao Portuqaliya millisinin heyətindən çıxarılıbFutbol
17:25
"CIDC-2025" kibertəhlükəsizlik festivalı başa çatıbİKT
17:25