Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги

Армения надеется в ближайшем будущем подписать юридический документ с Азербайджаном, что позволит начать строительство железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз.

Армения надеется в ближайшем будущем подписать юридический документ с Азербайджаном, что позволит начать строительство железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"В настоящее время мы выполняем конкретные работы по строительству армянского участка железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз. Технические работы уже начались. В ближайшее время надеемся, что достигнутые договоренности будут отражены в виде документаи процесс получит полное развитие", - отметил он.

По словам Пашиняна, в четверг правительство также объявит тендер для компаний по началу строительства участка автомагистрали "Север - ЮГ". "Конечно, при наличии политических договоренностей дорога "Север - Юг" может также связать Азербайджан, Армению и Турцию", - добавил он.