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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 20:17
    Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией

    Турция и Армения добились прогресса в процессе нормализации двусторонних отношений.

    Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Мы продвинулись вперед в том, что касается процесса нормализации наших отношений с Арменией", - сказал Эрдоган.

    Кроме того, он выразил надежду на долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией.

    Реджеп Тайип Эрдоган Нормализация Турция Армения Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Генеральная Ассамблея ООН
    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

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