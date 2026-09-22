Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией
В регионе
- 22 сентября, 2026
- 20:17
Турция и Армения добились прогресса в процессе нормализации двусторонних отношений.
Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Мы продвинулись вперед в том, что касается процесса нормализации наших отношений с Арменией", - сказал Эрдоган.
Кроме того, он выразил надежду на долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией.
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