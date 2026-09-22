Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией

Турция и Армения добились прогресса в процессе нормализации двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы продвинулись вперед в том, что касается процесса нормализации наших отношений с Арменией", - сказал Эрдоган.

Кроме того, он выразил надежду на долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией.