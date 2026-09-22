İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

    Region
    • 22 sentyabr, 2026
    • 20:31
    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

    Türkiyə və Ermənistan ikitərəfli münasibətlərin normallaşması prosesində irəliləyiş əldə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında çıxışı zamanı bildirib.

    "Biz Ermənistanla münasibətlərimizin normallaşması prosesində irəliləmişik", - Ərdoğan deyib.

    O, Azərbaycan və Ermənistan arasında uzunmüddətli sülhə ümid etdiyini də ifadə edib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə-Ermənistan münasibətləri BMT Baş Assambleyası
    Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией
    Erdoğan says Türkiye, Armenia make progress on normalization

    Son xəbərlər

    12:52
    Foto

    Azərbaycan və Özbəkistan üçüncü ölkələrdə birgə turizm tədbirləri keçirəcəklər

    Turizm
    12:50

    Azərbaycan Gürcüstanda IX Dünya Enerji Tənzimləmə Forumunda təmsil olunur

    Energetika
    12:48
    Foto

    Alban mədəni irsinin beynəlxalq müstəvidə tanıdılması zərurəti vurğulanıb

    Daxili siyasət
    12:47
    Foto

    Azərbaycan IEC ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Energetika
    12:44
    Foto

    Azərbaycan Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya ilə əməkdaşlığı genişləndirir

    Biznes
    12:40
    Foto

    Biləsuvarda dinin siyasiləşdirilməsinin yaratdığı risklərə həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Din
    12:40

    Türkiyəli futbolçu Tolqa Kalender 25 yaşında vəfat edib

    Futbol
    12:35

    Maliyyə Nazirliyi: II rübdə 22 dövlət müəssisəsi monitorinq edilib

    Maliyyə
    12:35

    İsveçin səfiri: Azərbaycanla Avropa İttifaqı münasibətlərində müsbət dinamika var

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti