Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb
Region
- 22 sentyabr, 2026
- 20:31
Türkiyə və Ermənistan ikitərəfli münasibətlərin normallaşması prosesində irəliləyiş əldə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında çıxışı zamanı bildirib.
"Biz Ermənistanla münasibətlərimizin normallaşması prosesində irəliləmişik", - Ərdoğan deyib.
O, Azərbaycan və Ermənistan arasında uzunmüddətli sülhə ümid etdiyini də ifadə edib.
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