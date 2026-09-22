İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik

    Region
    • 22 sentyabr, 2026
    • 20:28
    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəklədiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında çıxışı zamanı qeyd edib.

    Ərdoğan Cənubi Qafqazla bağlı mövqelərinin son dərəcə aydın olduğunu vurğulayıb.

    "Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhün bərqərar olmasını arzulayırıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın ortaya qoyduqları həll iradəsini təqdir edir və dəstəkləyirik", – Türkiyə Prezidenti əlavə edib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

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