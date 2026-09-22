Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом Эрдоган заявил во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Эрдоган подчеркнул, что их позиция по Южному Кавказу предельно ясна.

"Мы желаем установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Мы приветствуем и поддерживаем решимость, проявленную президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в достижении урегулирования", – добавил турецкий лидер.