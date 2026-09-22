Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 20:32
    Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report, об этом Эрдоган заявил во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Эрдоган подчеркнул, что их позиция по Южному Кавказу предельно ясна.

    "Мы желаем установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Мы приветствуем и поддерживаем решимость, проявленную президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в достижении урегулирования", – добавил турецкий лидер.

    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik
    Erdoğan voices support for Azerbaijan-Armenia peace process

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