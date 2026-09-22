Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном
В регионе
- 22 сентября, 2026
- 20:32
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом Эрдоган заявил во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Эрдоган подчеркнул, что их позиция по Южному Кавказу предельно ясна.
"Мы желаем установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Мы приветствуем и поддерживаем решимость, проявленную президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в достижении урегулирования", – добавил турецкий лидер.
Последние новости
13:06
Фото
Видео
Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе ReportКарабах
13:02
Фото
В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНОРелигия
13:00
Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"В регионе
13:00
Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для ВенгрииДругие страны
12:59
Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II кварталеФинансы
12:56
"Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услугЭнергетика
12:46
Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите КаспияВнешняя политика
12:42
Завтра в Баку будет 32° тепла, в регионах выпадет градЭкология
12:38