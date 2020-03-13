Эрдоган запретил своим чиновникам выезжать из Турции

В Турции официально приостановлены любые поездки государственных служащих за рубеж. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, соответствующее решение принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ограничительная мера принята, чтобы минимизировать возможность распространения опасной инфекции в Турции и контролировать ситуацию в стране.

Ранее в Турции подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 110 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.