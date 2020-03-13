В Турции выявили второй случай заражения коронавирусом

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В Турции подтвердили второй случай заражения коронавирусной инфекцией в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Вчера были сделаны тесты, и наши подозрения оправдались. У нас есть еще один заболевший, он из окружения первого больного. Мы начали принимать меры с тем, чтобы удержать распространение вируса в этих границах", - написал Коджа в Twitter.

Первый заразившийся - мужчина, вернувшийся из поездки в Европу. Вся его семья находится на карантине.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 110 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.