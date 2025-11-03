Эрдоган выступил за усиление поддержки ТРСК мусульманскими странами
- 03 ноября, 2025
- 12:52
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал исламский мир усилить поддержку народа Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
Как передает Report, об этом Эрдоган заявил на 41-м заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (ОИС).
По его словам, турки-киприоты никогда не поддавались давлению: "Турки-киприоты являются неотъемлемой частью исламского мира. Они не отказались от борьбы за достойную жизнь".
Турецкий лидер обратился к участникам встречи: "Прошу вас оказать больше поддержки борьбе турок-киприотов за свои права и справедливость".
