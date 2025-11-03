Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Эрдоган выступил за усиление поддержки ТРСК мусульманскими странами

    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 12:52
    Эрдоган выступил за усиление поддержки ТРСК мусульманскими странами

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал исламский мир усилить поддержку народа Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

    Как передает Report, об этом Эрдоган заявил на 41-м заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    По его словам, турки-киприоты никогда не поддавались давлению: "Турки-киприоты являются неотъемлемой частью исламского мира. Они не отказались от борьбы за достойную жизнь".

    Турецкий лидер обратился к участникам встречи: "Прошу вас оказать больше поддержки борьбе турок-киприотов за свои права и справедливость".

    Ərdoğan islam dünyasını Kipr türklərinə daha çox dəstək olmağa çağırıb
    Erdogan calls for increased support for TRNC by Muslim countries

