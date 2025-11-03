İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ərdoğan islam dünyasını Kipr türklərinə daha çox dəstək olmağa çağırıb

    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 12:33
    Ərdoğan islam dünyasını Kipr türklərinə daha çox dəstək olmağa çağırıb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan islam dünyasını Şimali Kipr xalqına daha çox dəstək olmağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti bu barədə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı Daimi Komitəsinin 41-ci Nazirlər Toplantısında danışıb.

    Onun sözlərinə görə, Kipr türkləri heç vaxt təzyiqlərə boyun əyməyib: "Kipr türkləri islam dünyasının ayrılmaz bir hissəsidir. Onlar ləyaqətlə yaşamaq mübarizəsindən vaz keçmədilər".

    Türkiyə lideri toplantı iştirakçılarına çağırış edib: "Sizdən Kipr türklərinin haqq və ədalət mübarizəsinə daha çox dəstək göstərməyinizi xahiş edirəm".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şimali Kipr İslam dünyası İƏT
    Эрдоган выступил за усиление поддержки ТРСК мусульманскими странами
    Erdogan calls for increased support for TRNC by Muslim countries

    Son xəbərlər

    13:33

    "Qarabağ" - "Çelsi" oyununa təyinat alan hakim ötən ay Azərbaycan millisinin matçını idarə edib

    Futbol
    13:28

    Haiti hökuməti qasırğa qurbanlarının xatirəsinə üçgünlük matəm elan edib

    Digər ölkələr
    13:19

    Türkiyənin müdafiə naziri hərbi paradı izləmək üçün Bakıya səfər edəcək

    Hərbi
    13:19

    "Qarabağ" - "Çelsi" oyununun hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    13:13

    Azərbaycan millisinin İslamiadadakı oyunlarının başlama saatı bəlli olub

    Futbol
    13:12

    Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android"in payı son dörd ayda 11 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    13:04

    İspaniya kralı 18 ildən sonra ilk dəfə Çinə dövlət səfəri edəcək

    Digər ölkələr
    12:57

    "Anglo Asian Mining Plc" Qarabağdakı mədəndən mis konsentratının satışına dair müqavilə bağlayıb

    Sənaye
    12:54
    Foto

    Azərbaycanın turizm imkanları Pakistanda tanıdılıb

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti