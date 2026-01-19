Эрдоган выразил поддержку Ахмеду аш-Шараа
В регионе
19 января, 2026
- 01:10
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с переходным президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
Отмечается, что лидеры обсудили двусторонние отношения между двумя странами, а также последние события в Сирии.
Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение территориальной целостности, единству, сплоченности, стабильности и безопасности Сирии.
Президент Турции заявил, что полное очищение сирийской территории от терроризма имеет ключевое значение как для самой Сирии, так и для всего региона, и отметил, что поддержка Анкары Дамаску, особенно в борьбе с терроризмом, будет и далее усиливаться.
