    Эрдоган выразил поддержку Ахмеду аш-Шараа

    В регионе
    • 19 января, 2026
    • 01:10
    Эрдоган выразил поддержку Ахмеду аш-Шараа

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с переходным президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

    Отмечается, что лидеры обсудили двусторонние отношения между двумя странами, а также последние события в Сирии.

    Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение территориальной целостности, единству, сплоченности, стабильности и безопасности Сирии.

    Президент Турции заявил, что полное очищение сирийской территории от терроризма имеет ключевое значение как для самой Сирии, так и для всего региона, и отметил, что поддержка Анкары Дамаску, особенно в борьбе с терроризмом, будет и далее усиливаться.

    Лента новостей