Эрдоган выразил поддержку Ахмеду аш-Шараа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с переходным президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Отмечается, что лидеры обсудили двусторонние отношения между двумя странами, а также последние события в Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение территориальной целостности, единству, сплоченности, стабильности и безопасности Сирии.

Президент Турции заявил, что полное очищение сирийской территории от терроризма имеет ключевое значение как для самой Сирии, так и для всего региона, и отметил, что поддержка Анкары Дамаску, особенно в борьбе с терроризмом, будет и далее усиливаться.