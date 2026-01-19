İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ərdoğan Əhməd Əl Şaraaya dəstəyini ifadə edib

    Region
    • 19 yanvar, 2026
    • 01:07
    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Suriya Ərəb Respublikasının keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraa ilə telefon danışığı aparıb.

    Bu barədə "Report" "HaberGlobal"a istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunub ki, liderlər iki ölkə arasındakı münasibətləri və Suriyadakı son hadisələri müzakirə ediblər.

    Ərdoğan Türkiyənin Suriyanın ərazi bütövlüyünə, birliyinə, həmrəyliyinə, sabitliyinə və təhlükəsizliyinə önəm verdiyini bildirib.

    Türkiyənin rəhbəri Suriya ərazisinin terrorizmdən tamamilə təmizlənməsinin həm Suriya, həm də bütün region üçün vacib olduğunu və Ankaranın Dəməşqə, xüsusən də terrorizmlə mübarizədə dəstəyinin artmağa davam edəcəyini vurğulayıb.

    Türkiyə Suriya
    Эрдоган выразил поддержку Ахмеду аш-Шараа

