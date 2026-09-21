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    Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

    В регионе
    • 21 сентября, 2026
    • 23:11
    Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Вьетнама То Ламом в "Тюркском доме" в Нью-Йорке в рамках участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как сообщает Report, об этом сообщило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции.

    В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Вьетнамом, а также региональные и глобальные вопросы.

    Эрдоган выразил удовлетворение положительным ответом Вьетнама на предложение Турции повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства.

    Он отметил, что Турция работает над развитием сотрудничества с Вьетнамом в ряде сфер, прежде всего в области инвестиций, торговли и оборонной промышленности.

    Президент Турции подчеркнул важность продолжения совместной деятельности двух стран и на международной арене.

    В ходе встречи Эрдоган поздравил То Лама с избранием на пост президента Вьетнама и пригласил его на Саммит лидеров 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая пройдет в Турции.

    Реджеп Тайип Эрдоган Генеральная Ассамблея ООН Нью-Йорк (США)
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    Ərdoğan vyetnamlı həmkarı ilə regional və qlobal məsələləri müzakirə edib
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