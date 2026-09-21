Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Вьетнама То Ламом в "Тюркском доме" в Нью-Йорке в рамках участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, об этом сообщило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции.

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Вьетнамом, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган выразил удовлетворение положительным ответом Вьетнама на предложение Турции повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства.

Он отметил, что Турция работает над развитием сотрудничества с Вьетнамом в ряде сфер, прежде всего в области инвестиций, торговли и оборонной промышленности.

Президент Турции подчеркнул важность продолжения совместной деятельности двух стран и на международной арене.

В ходе встречи Эрдоган поздравил То Лама с избранием на пост президента Вьетнама и пригласил его на Саммит лидеров 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая пройдет в Турции.