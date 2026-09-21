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    Ərdoğan vyetnamlı həmkarı ilə regional və qlobal məsələləri müzakirə edib

    Region
    • 21 sentyabr, 2026
    • 22:24
    Ərdoğan vyetnamlı həmkarı ilə regional və qlobal məsələləri müzakirə edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) 81-ci Baş Assambleyasında iştirakı zamanı "Türk Evi"ndə Vyetnam Prezidenti To Lam ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb.

    Görüş zamanı Türkiyə-Vyetnam ikitərəfli münasibətləri, həmçinin regional və qlobal məsələlər müzakirə olunub.

    Ərdoğan Türkiyənin iki ölkə arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldilməsi təklifinə Vyetnamın müsbət cavab verməsindən məmnunluğunu ifadə edib.

    O, Türkiyənin Vyetnamla investisiya, ticarət və müdafiə sənayesi başda olmaqla, bir sıra sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində çalışdığını bildirib.

    Türkiyə Prezidenti iki ölkənin beynəlxalq müstəvidə də birgə fəaliyyətini davam etdirməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Görüşdə Ərdoğan Vyetnam Prezidenti seçilməsi münasibətilə To Lamı təbrik edib və onu Türkiyədə keçiriləcək BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının 31-ci Tərəflər Konfransının (COP31) Liderlər Sammitinə dəvət edib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan To Lam COP31 Vyetnam Türkiyə Cümhuriyyəti
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    Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке
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    Türkiye, Vietnam discuss expanding trade and defense cooperation

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