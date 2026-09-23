Эрдоган поддерживает нормализацию отношений Турции и Армении - ОБНОВЛЕНО
- 23 сентября, 2026
- 22:22
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает процесс нормализации двусторонних торгово-транспортных отношений с Арменией и считает важным продолжать позитивную динамику в отношениях между странами.
Как сообщает Report, об этом Эрдоган заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В обсуждении также приняли участие министры иностранных дел двух стран Хакан Фидан и Арарат Мирзоян. Стороны положительно оценили взаимные шаги, предпринимаемые в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.
Эрдоган отметил, что развивающееся сотрудничество Турции и Армении в рамках международных организаций способствует процессу нормализации, и пригласил Пашиняна на Саммит лидеров COP31, который пройдет в Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщает Report, информация об этом была опубликована на странице Администрации президента Турции в соцсети X.
Подробности встречи пока не раскрываются.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York’taki temasları kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. pic.twitter.com/sO4SP3VqC6— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 23, 2026