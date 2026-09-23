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    Эрдоган поддерживает нормализацию отношений Турции и Армении - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 23 сентября, 2026
    • 22:22
    Эрдоган поддерживает нормализацию отношений Турции и Армении - ОБНОВЛЕНО

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает процесс нормализации двусторонних торгово-транспортных отношений с Арменией и считает важным продолжать позитивную динамику в отношениях между странами.

    Как сообщает Report, об этом Эрдоган заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В обсуждении также приняли участие министры иностранных дел двух стран Хакан Фидан и Арарат Мирзоян. Стороны положительно оценили взаимные шаги, предпринимаемые в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

    Эрдоган отметил, что развивающееся сотрудничество Турции и Армении в рамках международных организаций способствует процессу нормализации, и пригласил Пашиняна на Саммит лидеров COP31, который пройдет в Турции.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report, информация об этом была опубликована на странице Администрации президента Турции в соцсети X.

    Подробности встречи пока не раскрываются.

    Реджеп Тайип Эрдоган Никол Пашинян Нормализация отношений между Турцией и Арменией
    Ərdoğanla Paşinyan Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə ediblər – YENİLƏNİB
    Erdoğan, Pashinyan discuss Türkiye-Armenia normalization
    MiniBoss
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