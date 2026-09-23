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    Ərdoğanla Paşinyan Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə ediblər – YENİLƏNİB

    Region
    • 23 sentyabr, 2026
    • 22:20
    Ərdoğanla Paşinyan Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə ediblər – YENİLƏNİB

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ermənistanla ikitərəfli ticarət və nəqliyyat sahələrindəki normallaşma prosesini dəstəkləyir, münasibətlərdə əldə edilən müsbət dinamikanın davam etdirilməsini vacib sayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə lideri BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşdə səsləndirib.

    Hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri Hakan Fidan və Ararat Mirzoyanın da qatıldığı müzakirələrdə Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı sülh prosesində qarşılıqlı addımların atılması məmnuniyyətlə qarşılanıb.

    Ərdoğan Ermənistanla beynəlxalq təşkilatlarda inkişaf edən əməkdaşlığın normallaşma prosesinə töhfə verdiyini deyərək, Paşinyanı Türkiyədə keçiriləcək COP31 Liderlər Zirvəsinə dəvət edib.

    BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    Görüşün təfərrüatları barədə hələ məlumat açıqlanmayıb.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nikol Paşinyan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Baş Assambleyası Türkiyə Cümhuriyyəti Ermənistan
    Эрдоган поддерживает нормализацию отношений Турции и Армении - ОБНОВЛЕНО
    Erdoğan, Pashinyan discuss Türkiye-Armenia normalization
    MiniBoss
    MiniBoss

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