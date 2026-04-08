Эрдоган: Возникшая возможность для установления мира в регионе не должна быть упущена

Президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара Шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции.

Отмечается, что стороны обсудили достижение перемирия между США и Ираном, а также последние события в регионе.

"Достижение двухнедельного перемирия создало возможность для устойчивого мира и стабильности, которую крайне важно не упустить. Турция продолжит свои усилия по содействию устойчивому миру", - отметил Эрдоган.

Он также отметил, что высоко оценивает конструктивную позицию Катара на фоне совершенных атак на территорию эмирата.

Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил делегации США и Ирана провести переговоры в столице страны 10 апреля.