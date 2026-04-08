    • 08 апреля, 2026
    • 22:31
    Эрдоган: Возникшая возможность для установления мира в регионе не должна быть упущена

    Президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара Шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Как передает Report, об этом сообщило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции.

    Отмечается, что стороны обсудили достижение перемирия между США и Ираном, а также последние события в регионе.

    "Достижение двухнедельного перемирия создало возможность для устойчивого мира и стабильности, которую крайне важно не упустить. Турция продолжит свои усилия по содействию устойчивому миру", - отметил Эрдоган.

    Он также отметил, что высоко оценивает конструктивную позицию Катара на фоне совершенных атак на территорию эмирата.

    Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил делегации США и Ирана провести переговоры в столице страны 10 апреля.

