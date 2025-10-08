Эрдоган: В турецко-американских отношениях начался новый этап

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале нового этапа в отношениях с США после своего визита в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом турецкий лидер заявил журналистам по возвращении из Азербайджана.

По словам президента, дружба между Турцией и США еще больше укрепилась.

"Турция и США успешно сотрудничают в сфере оборонной промышленности, как и в других областях. В целях дальнейшего развития этих отношений с Соединенными Штатами обсуждаются текущие двусторонние вопросы, и мы ожидаем положительных результатов. Во время нашей встречи с Дональдом Трампом мы получили положительные сигналы в этом направлении. Мы открыто и ясно поставили на повестку вопрос по истребителям F-35", - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что технические встречи, необходимые для принятия конкретных шагов в этом направлении, проводятся на всех уровнях: "Надеемся, что в конечном итоге проблема F-35 будет решена, а санкции США будут сняты".