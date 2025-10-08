İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Region
    • 08 oktyabr, 2025
    • 12:19
    Ərdoğan: Türkiyə-ABŞ münasibətlərində yeni mərhələ başlayıb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ səfərindən sonra iki ölkənin münasibətlərində yeni bir mərhələnin başlandığını bildirib.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Türkiyə lideri bu barədə Azərbaycan səfərindən qayıdarkən jurnalistlərə açıqlamasında danışıb.

    O, Türkiyə ilə ABŞ arasında dostluğun daha da möhkəmləndirildiyini vurğulayıb:

    "Türkiyə ilə ABŞ arasında digər sahələrdə olduğu kimi, müdafiə sənayesi sahəsində də əməkdaşlıq mövcuddur. Bu münasibətləri daha da inkişaf etdirmək məqsədilə aktual ikitərəfli məsələlər ABŞ ilə müzakirə olunur və bundan müsbət nəticələr gözləyirik. Donald Trampla görüşdə bununla bağlı müsbət siqnallar aldıq. F-35 məsələsini açıq və aydın şəkildə gündəmə gətirdik".

    Ərdoğan qeyd edib ki, bəhs olunan istiqamətlər üzrə konkret addımların atılması üçün lazım olan texniki görüşlər bütün səviyyələrdə aparılır:

    "Ümid edirik ki, nəticədə həm F-35 məsələsi həll olunacaq, həm də ABŞ-nin məlum sanksiyaları aradan qaldırılacaq".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə ABŞ əməkdaşlıq

