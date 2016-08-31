Эрдоган утвердил договор о нормализации отношений между Турцией и Израилем

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратифицированный ранее парламентом страны договор о нормализации отношений Израиля и Турции, сообщает Report со ссылкой на Haberturk.

После этой процедуры договор будет опубликован в официальном издании и вступит в силу.

Согласно договору, Израиль должен будет выплатить Турции в течение 25 дней 20 миллионов долларов компенсации за инцидент с "Флотилией свободы" в 2010 году, который и стал причиной ухудшения отношений между странами.

Израиль и Турция подписали соглашение о нормализации отношений 28 июня.

Чтобы документ вступил в силу, его должны были одобрить парламенты двух стран.

После вступления соглашения в силу произойдет обмен послами.