    • 07 октября, 2025
    • 21:57
    Эрдоган: Тюркские государства шагают в будущее в духе братства

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился на своей официальной странице в Х публикацией в связи с 12-м Саммитом Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    Как передает Report, в публикации говорится:

    "Сегодня мы вновь показали, что, будучи тюркскими государствами, уверенно шагаем в будущее в духе солидарности, взаимного уважения и братства", - отметил он.

    Напомним, что 7 октября в Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ.

    В Саммите приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

