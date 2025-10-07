Эрдоган: Тюркские государства шагают в будущее в духе братства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился на своей официальной странице в Х публикацией в связи с 12-м Саммитом Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Сегодня мы вновь показали, что, будучи тюркскими государствами, уверенно шагаем в будущее в духе солидарности, взаимного уважения и братства", - отметил он.

Напомним, что 7 октября в Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ.

В Саммите приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.