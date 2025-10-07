İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ərdoğan: Türk dövlətləri olaraq qardaşlıq ruhu ilə addımladığımızı göstərdik

    Region
    • 07 oktyabr, 2025
    • 21:42
    Ərdoğan: Türk dövlətləri olaraq qardaşlıq ruhu ilə addımladığımızı göstərdik

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatı Dövlət başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də yazıb.

    "Bu gün bir daha türk dövlətləri olaraq aramızdakı həmrəylik, qarşılıqlı hörmət və qardaşlıq ruhu ilə gələcəyə inamla addımladığımızı göstərdik", - o bildirib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türk Dövlətləri Təşkilatı Qəbələ
    Эрдоган: Тюркские государства шагают в будущее в духе братства

    Son xəbərlər

    22:36

    Əl-Hayya: HƏMAS-ın məqsədi Qəzzada atəşkəsə nail olmaq və girovların mübadiləsidir – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:28

    Ermənistanda hərbçiləri daşıyan avtomobil qəzaya uğrayıb, yeddi nəfər yaralanıb

    Region
    22:24

    FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" əsas mərhələnin ilk oyununda uduzub

    Komanda
    22:18

    Tramp bir daha Putinin onu məyus etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    22:03

    Hindistanda torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 18 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    21:45

    Azərbaycan yığmasının böyük məşqçisi: "Hər bir güləşçinin yarışda göstərdiyi mübarizədən razıyam"

    Fərdi
    21:42

    Ərdoğan: Türk dövlətləri olaraq qardaşlıq ruhu ilə addımladığımızı göstərdik

    Region
    21:39

    Türkiyə MİT-in rəisi Misirdə Qəzza danışıqlarında iştirak edəcək - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:36

    ABŞ və Kanada "Qızıl Qübbə" HHM sistemi üzərində birgə işləyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti