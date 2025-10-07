Ərdoğan: Türk dövlətləri olaraq qardaşlıq ruhu ilə addımladığımızı göstərdik
- 07 oktyabr, 2025
- 21:42
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatı Dövlət başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də yazıb.
"Bu gün bir daha türk dövlətləri olaraq aramızdakı həmrəylik, qarşılıqlı hörmət və qardaşlıq ruhu ilə gələcəyə inamla addımladığımızı göstərdik", - o bildirib.
