    Число жертв наводнений в Индонезии достигло 950 человек

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 09:16
    Число жертв наводнений в Индонезии достигло 950 человек

    В результате сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра погибли 950 человек, 274 числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report, об этом сообщило Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

    По данным ведомства, в результате разгула стихии ранения получили порядка 5 тыс. человек.

