Число жертв наводнений в Индонезии достигло 950 человек
Другие страны
- 08 декабря, 2025
- 09:16
В результате сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра погибли 950 человек, 274 числятся пропавшими без вести.
Как передает Report, об этом сообщило Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.
По данным ведомства, в результате разгула стихии ранения получили порядка 5 тыс. человек.
Число жертв наводнений в Индонезии достигло 950 человек
