Число жертв наводнений в Индонезии достигло 950 человек

В результате сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра погибли 950 человек, 274 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

По данным ведомства, в результате разгула стихии ранения получили порядка 5 тыс. человек.